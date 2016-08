"Consumi, aumentare i buoni pasto"

10 settembre 2014 A - A

Aumentare il valore di deducibilità fiscale del buono pasto, rimasto fermo da anni a quota 5,29 euro. Lo propongono tutto un insieme di associazioni di commercianti, consumatori e sindacati, convinti che avrebbe ripercussioni positive immediate sul Prodotto interno lordo, sul valore aggiunto e sul gettito fiscale. Ogni euro aggiuntivo di deducibilità fiscale del buono pasto genera un aumento dello 0,1% di Pil, un incremento di valore aggiunto da 0,75 a 1,35 miliardi di euro, mentre il gettito aggiuntivo netto di entrate fiscali può arrivare fino a 330 milioni di euro. È il dato principale del convegno “Aumentare i buoni pasto per aumentare i consumi” organizzato a Montecitorio da Anseb, Fipe, Confcommercio, Cittadinanzattiva, Adiconsum, Adoc, Federconsumantori, Movimento Consumatori, Cgil, Cisl e Uil proprio per dimostrare, numeri alla mano, a quanto ammonta l’impatto economico sia a livello micro, sia macro se si eleva l’importo esentasse del buono pasto fissato nel 1998 (e da allora rimasto immutato) a 5,29 euro. Tali effetti positivi potrebbero subire ulteriori amplificazioni se, oltre al valore esentasse, il sistema del buono pasto venisse applicato a tutti i lavoratori aventi potenzialmente diritto. Infatti, i buoni pasto sono distribuiti attualmente solo a due milioni e mezzo di lavoratori (1,6 ml nel settore privato e 900 mila nel settore pubblico). Di conseguenza anche il giro d’affari annuale diretto che si attesta attualmente a 2,7 miliardi potrebbe aumentare in maniera considerevole, creando un effetto traino per l’intera economia.