26 luglio 2014 A - A

«Non esiste un piano B per l'Alitalia, esiste solo un grande piano A. Questa è la strada che abbiamo davanti, o la crescita o 15mila persone che vanno a casa. È tutto il sistema Paese che deve capire l'opportunità che abbiamo davanti».Lo ha detto il ministro dei Trasporti Maurizio Lupi al suo arrivo all'assemblea nazionale di Ncd a Roma commentando la divisione tra i sindacati sull'esito del referendum sul contratto integrativo aziendale tra i lavoratori di Alitalia.«Solo un marziano - ha aggiunto - capirebbe le divisioni che si stanno verificando nel sindacato». «Le divisioni di alcuni sindacati» sulla trattativa Alitalia-Etihad «sono assolutamente incomprensibili». «Sanno tutti che c'è o la prospettiva di crescita o il baratro. Il tempo è scaduto, e ognuno se ne assumerà le responsabilità». «I tempi sono dettati, non abbiamo ricevuto ultimatum da parte di Etihad - ha aggiunto - ma tutti hanno chiara la situazione: i lavoratori, le banche, le imprese e i soci privati. Il governo continuerà a fare la sua parte».A chi gli chiedeva se esista il rischio che la compagnia straniera ritiri l'offerta, Lupi ha risposto: «Il rischio è solo legato a una cosa: che non si risponda ai contenuti dell'accordo».«Tutti si devono rendere conto che l'alternativa è tra 1.000 o 15.000 esuberi». È l'avvertimento del premier Matteo Renzi, come riferito dal quotidiano Repubblica, in merito alla vicenda Alitalia dopo la spaccatura tra i sindacati sul referendum sull'intesa sui tagli che rischia di mandare a monte il negoziato con Etihad. «Io resto ottimista», ha aggiunto.