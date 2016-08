8 giugno 2014 A - A

La pasta era troppo scotta e lui per punizione ha selvaggiamente picchiato prima la moglie e poi la figlia intervenuta in soccorso della madre.L'ennesima storia di violenza tra le mura domestiche si è verificata a Sant'Elia Fiumerapido, nel Cassinate, la scorsa notte. A finire in manette è stato un operaio di cinquantasette anni. È stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti.La moglie e la figlia, rispettivamente di cinquantadue e trent'anni, sono state accompagnate in ospedale dove sono state medicate. Le due poverette hanno riferito di vessazioni, maltrattamenti e angherie alle quali erano quotidianamente sottoposte dal marito e padre padrone.