8 marzo: a Roma, taxi gratis per le donne

Quest'anno la Cooperativa 3570 festeggia l'8 Marzo con una sorpresa speciale: per tutta la giornata sarà offerta una corsa urbana gratuita alle donne di Roma che prenderanno un taxi rosa. Per usufruire della gratuità basterà prendere un taxi 3570 personalizzato per strada e indicare al tassista il luogo da raggiungere all'interno della città. Il taxi rosa non potrà essere richiesto specificatamente al centralino del 3570. «Gli speciali taxi rosa» stanno già circolando da sabato scorso per le vie di Roma. In particolare, oggi, alle 14, le auto personalizzate si ritroveranno a piazzale Flaminio e percorreranno via del Corso per pubblicizzare l'iniziativa. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne«, la cooperativa ha istituito la linea »3570.1 per Lei, un taxi di notte pensato per Lei«, per evitare alle donne sole l'attesa in strada, grazie all'attivazione di una linea dedicata e prioritaria.