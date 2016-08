4 febbraio 2014 A - A

Ha picchiato la giovane convivente di 19 anni riducendola in coma. È avvenuto nella serata di ieri in un appartamento di via Emilio Costanzi, nella zona di Casal Bernocchi, alle porte della Capitale.In manette è finito un romano di 35 anni, muratore, con piccoli precedenti per stupefacenti. L'aggressione sarebbe avvenuta al termine dell'ennesima lite. La diciannovenne è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Grassi di Ostia, dove si trova in stato di coma. L'uomo è stato fermato dai carabinieri della stazione di Vitinia.