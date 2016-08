Napolitano: sessismo virus da estirpare

8 marzo 2014 A - A

«Troppo spesso si sente dire che il tema della pari opportunità è superato: non è vero e in particolare non lo è in Italia». Così il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, nel suo intervento alle celebrazioni della Giornata internazionale delle donne in corso al Quirinale.«Come il razzismo, anche il sessismo se da volgare battuta per strada o al bar sale nelle sfere politiche rappresentative, se si esprime nel Parlamento, se usando blog e siti si diffonde legittimato da fonti irresponsabili diventa un virus duro da estirpare». Lo ha sottolineato il presidente dela Repubblica Giorgio Napolitano, nel suo intervento alla celebrazione della giornata della donna in corso al Quirinale. Napolitano ha osservato come «alle aggredite in quanto donne non si fanno mancare inslti e minacce a sfondo sessuale. Non bisogna minimizzare questi episodi, tanto più se colpiscono avversari in politica o comunque donne nelle istituzioni e in Italia abbiamo avuto esempi ignobili come gli insulti e le minacce contro Boldrini, alla quale rinnovo la mia solidarietà».