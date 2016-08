L'omaggio di Napolitano a Lucia Annibali

9 marzo 2014 A - A

Era bella Lucia Annibali. Il suo ex fidanzato glielo ripeteva spesso. Per questo quando ha voluto punirla per averlo lasciato ha deciso di violarle il volto con l’acido. L’avvocatessa di Pesaro, da quel sedici aprile del 2013, ha avuto la forza di ricostruire la propria vita. Ed è per questo che ieri è stata premiata dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. «Per il coraggio - è la motivazione della sua onorificenza - la determinazione, la dignità con cui ha reagito alle gravi conseguenze fisiche dell’ignobile aggressione subita». «La forza è dentro di me assieme al desiderio di riconquistare quello che qualcuno voleva sottrarmi» ha commentato Annibali. «Mi sento viva più di prima» ha aggiunto.Lo scorso 22 febbraio per Luca Varani (avvocato 36enne che aveva assoldato due albanesi per compiere l’aggressione) che con Lucia aveva avuto una relazione molto tormentata, è stato chiesto 20 anni di pena detentiva. Per dirla con il legale della vittima, Francesco Coli, «è un caso singolare in Italia che si arrivi a una sentenza di primo grado ad appena dieci mesi dal fatto».Il pubblico ministero Monica Garulli alla fine della sua requisitoria ha chiesto 18 anche per Altistin Precetaj (il palo, secondo l’inchiesta) e Rubin Talaban (l’esecutore materiale dell’agguato). In aula Lucia rimarrà in silenzio fino alla lettura della sentenza. «In questi dieci mesi dice nella mia vita sono cambiate molte cose. Io sono un’altra Lucia, sicuramente più forte di prima. Se lo scopo era cancellare me e la mia identità è andata male: non ci sono riusciti».