In regalo 100 "scatole rosa". Kit sicurezza per donne in auto

7 marzo 2014

E' collagata 24 ore su 24 con una centrale operativa la "scatola rosa", il kit che localizza in tempo reale la posizione del veicolo e garantisce un pronto soccorso immediato in caso di incidente, un servizio di assistenza stradale e un intervento in caso di aggressioni.La conducente, infatti, può chiedere soccorso premendo un apposito pulsante in auto o usando un telecomando che può essere attivato nei pressi del veicolo di appartenenza. La centrale operativa, allertata dalla guidatrice, fornirà la localizzazione alle forze dell’ordine nel caso sia necessario il loro intervento, richiederà il pronto intervento meccanico o il soccorso sanitario, a seconda della necessità.In occasione dell'8 marzo, la Fondazione Ania, riserverà 100 scatole rosa alle prime 100 donne, proprietarie di un’automobile e titolari della polizza assicurativa rca, che clickeranno sul sito web dela fondazione ( www.fondazioneania.it ). L'installazione sull'auto e l'abbonamento al servizio per tre anni saranno del tutto gratuiti.