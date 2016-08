Donne, se la parità è un corso... di burlesque

Corso di burlesque e spogliarello per migliorare la «vita intima» delle donne e «far bene» alla loro anima. Mentre a pochi giorni dall’8 marzo un’imponente ricerca effettuata dalla Ue mette in circolo i terribili numeri della violenza subita dalle donne - una su tre è stata vittima fisica o psicologica - c’è chi pensa di celebrare la giornata della donna lanciando un corso di spogliarello.Che possa aiutare a subire di meno essere più sexy con ironia? Non si sa se sorridere per l’ingenuità o inorridire per il cattivo gusto dell’iniziativa lanciata dal Comune di Bellaria, in provincia di Rimini, dove l’amministrazione, insieme alle associazioni di categoria, ha aperto per due giorni il Palacongressi a corsi gratuiti di burlesque rivolti alle donne, per celebrare così la Giornata delle donne. Non fondi per i centri antiviolenza, non risorse per le ricerche sulla violenza di genere, i cui numeri faticosamente ogni anno vengono messi insieme grazie al capillare lavoro che la Casa delle donne di Bologna fa spulciando quotidiani e comunicati di polizia e carabinieri. Ma denaro per corsi gratuiti di spogliarello.Perché se 9 milioni di donne in Europa sono state stuprate e la metà della popolazione femminile è stata vittima di molestie, per un giorno - o anche due - è meglio non pensarci, o semmai riderci su. «Nessun nudo integrale - fa sapere in un’intervista al Resto del Carlino l’assessore Loretta Scaroni, è un’iniziativa che fa bene all’anima...». Il sindaco Enzo Ceccarelli, dal canto suo, preferisce non esprimersi. E rimanda alla Cna locale.«Lo svilimento del corpo delle donne, la pubblicizzazione della sessualità, la ridicolizzazione della femminilità non fanno altro che sostenere la violenza di genere», attacca Angela Romanin della Casa delle donne per non subire violenza di Bologna. Questo, ovviamente, non significa che una donna non possa frequentare un corso di burlesque, «ma un Comune dovrebbe utilizzare risorse per sostenere la parità di diritti, la libertà di autodeterminazione delle donne, il loro lavoro». E, in una giornata come quella dell’8 marzo, «potrebbe contribuire a porre il tema della violenza di genere, magari anche coinvolgendo le tante donne artiste che si impegnano in questo senso, o magari aiutando il Centro antiviolenza più vicino, quello di Rimini, che è così in difficoltà...», aggiunge Romanin.Della serie: le modalità attraverso cui «migliorare la propria vita intima» restano un campo di azione delle donne, molto privato. I Comuni facciano altro.