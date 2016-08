8 marzo, al Maxxi di Roma ingresso ridotto alle donne

8 marzo 2014 A - A

Domani un omaggio alle donne nella giornata a loro dedicata: ingresso ridotto al museo Maxxi di Roma per tutte le visitatrici. Con un programma che prevede, oltre alle sette mostre in corso ('Utopia for sale?', 'Non basta ricordarè, 'Un studiò, 'Alessandro Anselmì, 'Eramsus effect', 'Gabriele Basilicò e 'Verso la grande Brera. Palazzo Citterio, progetti in mostrà) un nuovo incontro sulle storie della danza contemporanea, due film e un concerto live. Alle 11, quindi, nuovo appuntamento con 'Le storie della danza contemporaneà (auditorium del Maxxi, ingresso libero fino a esaurimento posti), a cura di Anna Lea Antolini. Fabio Acca, studioso di arti performative, parlerà di danza, paesaggi, ecosistemi. Il tema del paesaggio, nel Novecento, è stato uno dei principali strumenti con cui si è consolidato, in pittura, il transito verso una rappresentazione astratta del mondo. Dagli anni Novanta, il lavoro di coreografi come Jerome Bel e Xavier Le Roy, Cristina Rizzo e MK, approdano a forme che contemplano la possibilità di percepire il corpo stesso come paesaggio. Ecosistema in cui accadono 'cosè, la danza è la disciplina che consente ancora di sperimentare inedite soluzioni in grado di rilanciare il concetto di rappresentazione.Alle 18 e alle 21, 'Cinema al Maxxì (auditorium del Maxxi, ingresso 5 e 7 euro): duplice appuntamento in collaborazione con istituto Luce Cinecittà e 100autori. Alle 18 il film 'Mussolini ultimo attò, di Carlo Lizzani, che affronta gli ultimi cinque giorni di vita di Benito Mussolini. Alle 21 si terrà invece l'anteprima di 'Bruno e Ginà di Beppe Attene e Angelo Musciagna, documentario sulle vicende che hanno legato il terzogenito di Benito Mussolini, Bruno, e Gina Ruberti. Il lungometraggio sarà seguito da un incontro condotto da Mario Sesti, curatore di 'Cinema al Maxxì, che vedrà protagonisti gli autori Attene e Musciagna e gli scrittori e sceneggiatori Andrea Porporati e Cosimo Calamini. Alle 20.30 continua il programma 'Maxxi live music', a cura del Conservatorio Santa Cecilia e del Maxxi. Il Blue J. Duo (Fiammetta D'Arienzo voce e Daniele Bragaglia chitarra) esegue alcuni classici del jazz e brani più moderni tratti dalla tradizione afroamericana. Poi il sassofonista e clarinettista Luigi Di Marco prima in duo con Daniele De Angelis al contrabbasso propone un repertorio di genere bebop, hardbop e cool jazz; poi con Alessia Rorato al pianoforte spazia dalla tradizione classica a quella moderna della musica colta, con brani di Francis Poulenc, Carl Maria von Weber, Gioacchino Rossini, Nunzio Ortolano. Ingresso con il biglietto del museo. E domenica nuovo appuntamento con 'Cinema al Maxxì, in collaborazione con 'Alice nella citta«, dedicato all'animazione per famiglie. Alle 16 sarà proiettato 'Tiffany e i tre brigantì di Hayo Freitag presentato nel 2007 al Festival internazionale del film di Roma. La storia è tratta da un libro di Tomi Ungerer tradotto in diciotto lingue. La pellicola sarà preceduta da 'La gazza ladrà, cortometraggio di Giulio Gianini e Emanuele Luzzati (auditorium del Maxxi, biglietti 7 euro adulti e 5 euro bambini e ragazzi fino a 14 anni).