8 marzo, flash mob a Roma in Piazza di Spagna

8 marzo 2014 A - A

Per dire basta alla violenza sulle donne, la campagna «Le parole non bastano più» ha deciso di chiudere il suo tour italiano con un flash mob a Roma oggi 8 marzo, in occasione della festa della donna.Dopo avere fatto tappa in 14 città italiane, i testimonial - tra cui la schermitrice olimpica Elisa Di Francisca e l`attrice Euridice Axen - e gli attivisti - uomini e donne - di Intervista onlus si sono dati appuntamento alle 11.30/12 a Piazza di Spagna per costruire un grande bracciale arancione - oggetto simbolo della campagna - e stringersi in un abbraccio collettivo per dire basta alla violenza sulle donne.In 14 workshop - da Nord a Sud, da San Valentino all`8 marzo - sono stati presentati i risultati della prima ricerca nazionale sui costi economici e sociali della violenza contro le donne in Italia «Quanto costa il silenzio?» - quasi 17 miliardi di euro: di cui quasi 2,3 riguardano i costi dei servizi e oltre 14 miliardi di euro quelli umani e di sofferenza.Intervista Onlus con il progetto SOStegno Donna vuole garantire 3 sportelli di assistenza psicologica e sociale aperti H 24 e sette giorni su sette nei Pronto Soccorso di 3 aziende ospedaliere. Si può contribuire inviando fino al 10 marzo un sms solidale del valore di 2 euro al 45508.