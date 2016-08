8 marzo, il Quirinale illumina di rosso i dioscuri

8 marzo 2014 A - A

«Diciamo basta alla violenza e ai diritti negati». E' questo il filo conduttore della cerimonia in programma al Quirinale per l'8 marzo, Giornata internazionale della donna. Al centro dell'incontro, visibile in diretta streaming sul sito internet della Presidenza della Repubblica e su Rainews 24, sia le azioni per contrastare persistenti condizioni di oppressione femminile nel mondo, sia alcune delle conquiste raggiunte nella prima parte del 2014. In ricordo delle vittime della violenza e per partecipare al lutto dei loro familiari, oggi dalle 19.30 alle 02.00 la Fontana dei Dioscuri sul piazzale del Quirinale verrà illuminata di rosso. Sulle basi dell'obelisco saranno proiettati i nomi di alcune delle vittime delle sanguinose aggressioni dell'ultimo anno, fa sapere il Quirinale. Un modo per mantenere viva la memoria di tutte coloro che sono state uccise. L'esterno del palazzo del Quirinale sarà decorato con foglie di alloro per onorare quanti si sono battuti a favore dei diritti delle donne. «Si ringraziano la Rai Radiotelevisione italiana per aver collaborato a rendere possibile l'installazione luminosa, il Comune di Roma e tutte le agenzie che hanno contribuito a realizzare questo monumento temporaneo», si legge in un comunicato della Presidenza della Repubblica.