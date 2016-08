8 marzo, Alitalia regala bracciali alle donne

8 marzo 2014 A - A

Oggi, in occasione della festa della donna, l'Alitalia darà in omaggio alle donne ospiti della propria lounge Dolce Vita a Roma Fiumicino e le donne in partenza con un volo verso la Puglia i braccialetti a doppio brand «Alitalia» e «Made in Carcere». In Puglia le detenute delle carceri di Lecce e di Trani hanno realizzato questi braccialetti, grazie all'attività della cooperativa sociale fondata con il marchio «Made in Carcere» dall'imprenditrice Luciana Delle Donne. «Made in Carcere» offre alle detenute l'opportunità di svolgere attività formative con l'obiettivo di contribuire al loro reinserimento nella società civile e nel mondo lavorativo. Le donne coinvolte infatti imparano un mestiere scoprendo un'alternativa alla vita precedente. Creano borse, braccialetti, portachiavi e altri accessori venduti via web o attraverso la grande distribuzione.