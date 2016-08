8 marzo, il doodle di Google per le donne

8 marzo 2014 A - A

Google celebra la Giornata internazionale delle donne e per l'occasione sceglie un Doodle colorato e interattivo messo on line alla vigilia della ricorrenza. Cliccando sull'immagine che campeggia nella home page (tanti piccoli 'cerchi con la croce', simbolo dell'universo femminile, e la 'O' centrale di 'Google' trasformata essa stessa in icona femminile) scorre un video di un minuto e 26 secondi in cui donne provenienti da tutto il mondo - impegnate in lavori e mansioni, ma anche in momenti di divertimento, canto e ballo - augurano 'Buona Giornata delle Donne' in tutte le lingue.Ci sono mamme, nonne e bambine ma anche studentesse, soldatesse, esponenti politiche e casalinghe, con l'incursione di un pupazzo-bambina stile 'Apriti Sesamò che salta a corda in strada. Poi canti, balli e sorrisi. Anche di 'big women' come Malala, la giovane attivista pakistana candidata al Nobel per la Pace, Mary 'magnificà Kom, la campionessa indiana di boxe, la cantante e attrice di Bollywood Asha Bhosle e Dora l'esploratrice, protagonista di una famosa serie tv per bambini.La Giornata internazionale della Donna fu celebrata per la prima volta nel febbraio del 1909 negli Stati Uniti su iniziativa del Partito socialista americano, che aveva invitato tutte le donne a partecipare a una manifestazione in favore del diritto di voto femminile. L'iniziativa del Woman's Day fu ripetuta anche l'anno seguente, sempre per chiedere il diritto di voto e per manifestare alcune rivendicazioni sindacali, e nell'estate del 1910 la questione fu portata all'attenzione del VIII Congresso dell'Internazionale socialista. Ma nessun accordo fu raggiunto sulla data, e ogni Paese lanciò la propria Giornata. La festa fu celebrata per la prima volta lil giorno 8 marzo nel 1917, quando fu organizzata una grande manifestazione a San Pietroburgo per rivendicare la fine della guerra. Quattro anni dopo, la Seconda conferenza internazionale delle donne comuniste organizzata a Mosca decise di rendere l'8 marzo la «Giornata internazionale dell'operaia». In Italia fu festeggiata per la prima volta nel 1922 su iniziativa del Partito comunista, ma si sarebbe affermata stabilmente solo negli anni Settanta.