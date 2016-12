8 marzo, con Trenitalia si viaggia in 2 al prezzo di 1

8 marzo 2014 A - A

Con «Speciale 2x1 Festa della Donna» oggi si potrà viaggiare nei livelli di servizio Business, Premium e Standard Frecciarossa; e in 1^ e in 2^ classe Frecciargento, Frecciabianca e Intercity. Sono esclusi i treni Regionali. Per le clienti titolari CartaFRECCIA, Oro o Platino, omaggio a sorpresa nei FRECCIAClub Trenitalia. Inoltre, per tutte le donne, informa Trenitalia, sono previste agevolazioni anche sul biglietto d`ingresso al Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa della Fondazione FS Italiane. Il parco museale e gli storici padiglioni, che ospitano locomotive a vapore, littorine e rari oggetti ferroviari, domani saranno aperti dalle 9 alle 16.30.