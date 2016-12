C’è il vecchio che imbraccia il fucile del padre partigiano, e si fa le canne coi ragazzi. C’è la ricercatrice sculettante stile velina, che incita a cambiare il mondo attraverso il bio. C’è il ragazzino che parla di “lotta di classe, proletariato, rivoluzione… Marx, Gramsci”, chi evoca “Totti”, chi “le primarie, i tempi della riflessione, la necessità di smussare le contrapposizioni…”, chi dice “compagne e compagno” e chi si rivolge con “amiche e amici” e chi . Diego Bianchi, in arte Zoro, l’ha fatto. Ed oggi a Venezia è il suo giorno. Dopo anni di “osservazione” del Pd da “militante di sinistra”, ha fatto la “cosa giusta”, la “sua”:– già al cinema - storia di un mercato romano in rivolta e di una sezione del Pd che, improvvisamente, si ritrova al centro della lotta.Siamo nell’estate del 2011, “la più calda degli ultimi 150 anni” annuncia il dj Marcomix dai microfoni della sua radio di quartiere. Zoro scende a fare al spesa al mercato, il “suo”, quello storico di San Giovanni che da mesi sta “filmando” per “una specie di documentario”. Spaccato di Roma multietnico, “multimediale” (la pescivendola che si vanta di twittare e stare su Facebook) e molto affollato di varia umanità e varia romanità. Liti fra “fruttaroli” e pescivendoli, Padre Pio tra i carciofi per sconfiggere la crisi, anziane signore “a scuola” di geografia dal banchista pakistano. Un giorno però, nella calura estiva, arrivava la ferale notizia: il mercato chiude, decisione del sindaco, in questo caso Alemanno (col volto somigliantissimo di Giorgio Tirabassi).“Mo’ scoppia la rivoluzione” dice la signora che dalla sua postazione quotidiana, al bar di fronte, ne sa più della politica italiana di qualsiasi politico. E così accade: “fruttaroli”, pescivendoli, macellai per una volta uniti, si muovono come una fiumana da quarto stato a chiedere aiuto alla “politica”, fin qui bistrattata e vilipesa. E cioè la sezione del Pd di cui sopra, tenuta in piedi a fatica dalla “compagna” (non chiamatemi signora, dice) Trieste (Antonella Attili) e dal marito Armando (Francesco Acquaroli), ancora in grado di dirsi comunista e di “incazzarsi” con quei commercianti “fascisti che prima votano Berlusconi e poi vengono qui a chiedere aiuto”. Così da chiudere loro la porta in faccia in un primo momento, riaprirla in un successivo, ma poi vedersi occupare la sezione dalla folla inferocita dai tempi morti della politica.Facendo esplicito riferimento allo Spike Lee difin dai titoli di testa (con sexy “panterone nera” danzanti davanti alle saracinesche abbassate del mercato) Diego Bianchi, dietro e davanti alla telecamera, sempre, ci accompagna in un mondo che conosce bene, raccontandolo col suo consueto stile da “Zoro”. Senza compiere insomma grandi rivoluzioni. E come spesso accade, quando i volti tv si trasferiscono al cinema, forse non basta.