Il festival del cinema di Venezia ha assegnato leoni e leoncini e, a fronte dell’entusiasmo suscitato sulla stampa soprattutto italiana, si fa notare il Leopardi “Giovane favoloso” di Martone rimasto a secco; Alba Rohrwacher consola invece le speranze per il cinema della penisola (e in sala c’era la sorella e regista Alice, che già a Cannes aveva difeso bene il cinema italico) conquistando la Coppa Volpi come miglior attrice per la sua parte in “Hungry Hearts” parallelamente al premio per l'interpretazione maschile assegnato ad Adam Driver, suo compagno di scena nel medesimo film di Saverio Costanzo; il Leone d’oro l’ha vinto il film dal titolo più improbabile, o ironico, del millennio: “A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence” (in italiano diventa un titolo quasi alla Wertmuller, ovvero “Il piccione sul ramo che riflette sull'esistenza”) di Roy Andersson, regista venuto dalla Svezia. È la sintesi delle scelte del festival di Venezia 2014 cui va aggiunto il premio speciale della sezione Orizzonti assegnato a quel “Belluscone” di Franco Maresco di cui un senatore di Forza Italia ha chiesto il sequestro.ROY ANDERSSON CON IL LEONE D'ORO (Foto Asac - Biennale di Venezia)Anche Inarritu con il suo "Birdman" può essere annoverato tra i delusi, vista l'accoglienza della critica italiana. Conviene segnalare che ha ottenuto il gran premio della giuria “The Look of Silence”, di Joshua Oppenheimer sull’Indonesia e i massacri e le torture degli oppositori del 1965: dopo il “Sacro Gra” dell’anno scorso era improbabile che un documentario rivincesse, tuttavia il “secondo posto” al Lido conferma lo stato di salute più che egregio del genere documentaristico e dei suoi autori. “Il postino” di un vecchi maestro qual è il 77enne russo Konchalovsky ha guadagnato il Leone d’argento."A pigeon sat on a branch reflecting on existence" di Roy AnderssonAndrej Končalovskij per “The Postman’s White Nights”“The Look of Silence” di Joshua OppenheimerAdam Driver per “Hungry Hearts” di Saverio CostanzoAlba Rohrwacher per “Hungry Hearts” di Saverio CostanzoRomain Paul per “Le dernier coup de marteau” di Alix Delaporte (Francia)Rakhshan Banietemad e Farid Mostafavi per il film “Tales” di Rakhshan Banietemad“Sivas” di Kaan MüjdeciCourt di Chaitanya Tamhane (India)“Court” di Chaitanya Tamhane (India)Naji Abu Nowar per Theeb”“Belluscone. Una storia siciliana” di Franco MarescoEmir Hadžihafizbegović per “These are the rules” di Ognjen Sviličić“Maryam” di Sidi Saleh“Animata resistenza” di Francesco Montagner e Alberto Girotto“Una giornata particolare” di Ettore ScolaThelma SchoonmakerFrederick WisemanCome recita il comunicato della Biennale, la giuria dei 20 film in concorso era presieduta dal compositore francese, specializzato in colonne sonore, Alexandre Desplat; ne facevano parte in veste di giurati Carlo Verdone, Tim Roth, Joan Chen, Philip Gröning, Jessica Hausner, Jhumpa Lahiri, Sandy Powell, Elia Suleiman.