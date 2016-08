La sposa avvolta dal velo bianco si arrampica sulle montagne al confine tra Italia e Francia. Dietro di lei un insolito corteo nuziale: chi si infila i jeans sopra i pantaloni da cerimonia, chi invita alla fretta, chi fa battute, chi sorride all’insolito destino, fino a scoprire che, di là, dai monti ci sono altre macchine, lussuose, in attesa. Dopo la scarpinata il viaggio riprende in auto. E sarà lungo: l’obiettivo è la Svezia, eludendo tutte le frontiere. Fin qui, infatti, sono arrivati i protagonisti di, più che un documentario un’avventura, un atto politico, una sfida cinematografica (un crowdfunding in rete di quasi 100mila euro) e il vero caso di questo Festival di Venezia 71, in concorso nella sezione OrizzontiSotto gli abiti da cerimonia, infatti, non ci sono degli “invitati a nozze” ma un gruppo di migranti siriani e palestinesi sfuggiti alla guerra e decisi ad arrivare clandestinamente in Svezia per chiedere asilo politico. Il matrimonio è solo una messa in scena per attraversare le frontiere, un po’ alla, col quale il film condivide lo spirito gioioso e surreale. Del resto “quale poliziotto chiederebbe mai i documenti ad una sposa ?”. Da qui l’idea, irresistibile e rischiosa, venuta in mente lo scorso anno a tre coraggiosi registi: Gabriele Del Grande, fondatore di Fortress Europe , un sito che tiene il tragico conto dei migranti che perdono la vita per raggiungere il Vecchio continente, Antonio Augugliaro regista milanese con esperienza nella videoarte, e Khaled Soliman Al Nassiry, poeta e disegnatore di origini siriano-palestinesi. E tutti e tre a contatto, a vario titolo, con la realtà dei migranti. Ascoltando i loro racconti, chi ospitando qualcuno a casa, soprattutto nel momento più cruento della guerra in Siria in cui gli sbarchi in Italia aumentavano di giorno in giorno, si sono decisi a fare qualcosa. Un atto di disobbedienza civile per portare in salvo cinque palestinesi e siriani, arrivati a Milano dopo il consueto approdo a Lampedusa, altrimenti destinati ai trafficanti di clandestini, perché i loro passaporti non valgono nulla e le attuali leggi sull’immigrazione non danno alternativa. Chi sbarca su suolo italiano (una volta prese le impronte digitali) non può più proseguire il suo viaggio. Mentre per molti la meta è la Svezia, paese decisamente più accogliente. La macchina organizzativa si è dunque messa in moto, chiamando a raccolta altri amici italiani, siriani e palestinesi. Tutti davanti ad una cartina dell’Europa – come si vede nel film - a decidere il percorso, a trovare strategie nel caso venissero fermati, ad affittare le auto e soprattutto a tirarsi a lucido come per un vero matrimonio.Così dopo quattro giorni di viaggio (dal 14 al 18 novembre del 2013) e dopo tremila chilometri, il corteo nuziale è arrivato a Stoccolma. Attraversando un’Europa insolita, in cui la solidarietà e l’accoglienza non sono parole sconosciute. Come ha dimostrato anche la raccolta di fondi per finanziare il film, il più grande crowdfunding in rete mai realizzato in Italia, al quale hanno partecipato finanziatori da ogni capo del mondo. Un atto di disobbedienza collettivo insomma. Ma ora, però, saranno solo i tre registi a rischiare fino a 15 anni per favoreggiamento dell’immigrazione illegale. Questa, invece, è l’altra Italia.