Pollice verso contro la trasferta. Nell'estate forse più incerta vissuta dai Bronzi di Riace da quando sono riemersi dalle acque di Calabria, ieri è stato lo stesso Matteo Renzi a segnare un punto contro l'idea di far attraversare tutta la penisola alle due sculture per essere messe in mostra all'Expo 2015.«Io sono sempre stato un entusiasta dello spostamento delle opere d'arte, ma credo che in questo caso spostare i Bronzi di Riace a Milano non abbia alcun senso», ha detto il premier intervistato da Rtl, sottolineando che ci sarebbe invece bisogno di «portare i visitatori dell'Expo da Milano a Reggio Calabria», anche se a decidere, ha assicurato, saranno gli organi competenti.E nel braccio di ferro sui due guerrieri che dimorano nel Museo nazionale della Magna Grecia è subito lite con Roberto Maroni, il presidente della Regione Lombardia schierato con il suo ambasciatore della Cultura, Vittorio Sgarbi, che in occasione dell'Expo le due sculture vorrebbe portarle alla Reggia di Venaria, insieme alla Venere di Botticelli, nonostante i pareri contrari di chi si preoccupa dei pericoli cui potrebbero andare incontro quei capolavori nel corso dello spostamento.Accusa il premier di fare “i capricci”, il governatore leghista, che poi su Twitter rilancia la copertina dell'Economist di una settimana fa, in cui il presidente del Consiglio italiano veniva ritratto con un gelato in mano, mentre affondava a bordo di una barchetta di carta. E ancora, sempre da Twitter, Maroni si compiace per l'uscita di Oscar Farinetti, il patron di Eataly da sempre vicino a Renzi che volendo intervenire sulla questione - forse come esperto di Made in Italy, se non di opere d'arte - stavolta si dice apertamente in disaccordo col premier, convinto che i due capolavori andrebbero portati di corsa a Milano, proprio per promuovere la Calabria.Al contrario, le parole di Renzi fanno tirare un sospiro di sollievo ad Antonella Stasi, la presidente ad interim della Regione Calabria, e al Comitato per i Bronzi. “Finalmente una parola chiara e netta dal governo”, esulta il Comitato, riconoscendo di non essere rimasto solo “nel difendere le buone ragioni dei due guerrieri e del loro diritto di essere lasciati in pace e offerti al mondo nella loro stupenda casa nel Museo di Reggio Calabria”, anche grazie alla fermezza della soprintendente ai Beni archeologici della Calabria, Simonetta Bonomi, e agli intellettuali, gli studiosi e le associazioni “che si sono schierati dalla parte della ragione contro la protervia e l'arroganza degli aspiranti depredatori”, punta il dito il Comitato, citando con orgoglio i 40.000 visitatori d'agosto al museo calabrese e i 178.000 dall'inizio dell'anno.