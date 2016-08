28 luglio 2014 A - A

Vittorio Sgarbi ambasciatore Expo 2015 per le Belle Arti. Lo ha nominato il presidente della Regione Lombardia, il leghista Roberto Maroni che con il critico d'arte ha illustrato cosa hanno in mente per la manifestazione del prossimo anno: tra le altre cose, prolungare fino alle 3 di notte l'apertura del Cenacolo leonardiano e portare da Reggio Calabria a Milano i Bronzi di Riace.La nomina del critico d'arte arriva: insieme illustrano le iniziative per Milano, quarta città d'Italia per monumenti e civiltà artistica dopo Firenze, Venezia e Roma. Si parte dal Cenacolo di Leonardo da Vinci e Palazzo Bagatti Valsecchi, considerati padiglioni dell'Esposizione.«Il Cenacolo - spiega il critico d'arte - è interdetto per un pregiudizio conservativo che limita l'accesso a 25 persone: bisogna moltiplicarle a 48-50 facendole arretrare di un metro e allargando l'apertura sino alle 3 di notte». L'obiettivo per Sgarbi è raggiungere il milione di visitatori. Tra le sue proposte di Sgarbi che – riferiscono le agenzie - partecipa al progetto a titolo gratuito, c'è la coppia dei Bronzi in mostra: «Una sfida suprema» perchè «i capolavori dell'arte universale italiana sono ostaggio della 'ndrangheta che si manifesta come Stato e anti-Stato». La fragilità delle due statue, che ne impedirebbe il trasporto e dunque il trasferimento, secondo Sgarbi è una «bugia e un'invenzione»: «Non c'è niente che si possa muovere più dei Bronzi. È normalissimo e giustissimo, non c'è problema ad averli a Milano come simboli dell'Italia». In cambio, per compensare l'assenza dal museo calabrese nel periodo di Expo, Sgarbi suggerisce di destinare parte dell'incasso e di prestare alcune opere di Caravaggio in possesso del Fondo edifici di culto del ministero dell'Interno.