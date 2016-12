Con un'espressione diventata pubblica grazie ai legali dell'ex premier Berlusconi, “utilizzatore finale”,di Riccardo Iacona riparte domenica sera su Rai3 con un'inchiesta sulla prostituzione, sulle cosiddette baby-prostitute e, soprattutto, sui tanti uomini di ogni età che le inseguono e le cercano. E la puntata s'intitola «Utilizzatori finali». Presentando il programma dalla sala stampa di Viale Mazzini il giornalista si è tuttavia detto preoccupato per i «tagli lineari» che l'azienda intende mettere in pratica sulle collaborazioni: ciò, sostiene, minerebbe il lavoro del programma d'inchiesta e i suoi collaboratori che lavorano a partita Iva. Per Iacona i tagli puntano anche a chi ha compensi bassi ma così facendo «rischiamo di buttare con l'acqua sporca anche il bambino». Con il giornalista – conduttore fanno "Presa diretta" Liza Boschin, Federico Ruffo, Elena Stramentinoli, Fabrizio Lazzaretti, Andrea Vignali e con la collaborazione di Antonella Bottini.“Sì. Parte dai clienti: noi spostiamo l'obiettivo sugli uomini – clienti in un paese che pure è, mediamente, libero sessualmente. Come mai allora tanti milioni di italiani vanno a prostitute?”“Mettiamo al centro del discorso non tanto la cronaca delle due ragazzine di Roma, il cosiddetto caso delle baby squillo. Tramite una ricostruzione cinematografica raccontiamo anche le carte della Procura”.“Si calcola siano due milioni e mezzo ma da questa stima rimane fuori il mercato enorme di cui si sa pochissimo degli appuntamenti in casa e su internet. Infatti la vicenda delle ragazzine dei Parioli nasce su internet. Ed è incredibile che, come sono entrate nel mercato, abbiano trovato velocemente centinaia di uomini. Li hanno trovati sui cellulari delle due ragazze i carabinieri”.“Intanto questo è una parte di quello che a “Presa diretta” abbiamo chiamato l'apartheid sulle donne. E poi emerge una diseducazione sentimentale e sessuale legata alla pornografizzazione delle relazioni sessuali ed emotive. Si concepisce il corpo come merce di scambio perché questo è il messaggio diffuso a livello di massa, altrimenti non avremmo tanti ragazzi e tante ragazzine che usano il corpo in questo modo”.“Dico viva l'Unità. Purtroppo ogni volta che assistiamo a questa riduzione mezzi di informazione nel raccontare il paese è un danno enorme. Ma voglio aggiungere che sono sempre stato affezionato alla testata, l'ho sempre considerata un qualcosa in più di importante nel mondo informazione: spero mantenga acceso questo lavoro”.