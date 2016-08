Precedente Pagina 1 di 3 Successiva

Federico Moccia è uno scrittore abituato al pubblico, conosce i ritmi del discorrere, è affabile, ha senso dell’umorismo e non vola tre metri sopra le teste degli altri, ma chissà se porta sempre quel suo cappellino da baseball in testa per un sottile senso di timidezza. L’autore di romanzi rosa comeda cui è decollata la moda dei “lucchetti d’amore” a ponte Milvio a Roma e poi all’estero ha indossato quel berretto anche sotto i riflettori sabato sera, quando ha parlato del suo ultimo romanzo uscito(Mondadori, 274 pagine, 16,50 euro), al primo festival dell’editoria nella pineta di Fregene “Libri all’aria” inserito in “Metropolitana”, l’estate organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Fiumicino guidato da Daniela Poggi. Festival dell’editoria tenuto dal 28 al 31 agosto dove, a moderare la maggior parte degli incontri con autori di libri, da Scarpati a Giuliana Sgrena a Romana Petri, gli organizzatori hanno invitato giornaliste e giornalisti deanche per parlare del nostro giornale. Un segno del destino che si spera beneaugurante ha voluto che le giornate venerdì e sabato abbiano coinciso con il ritorno sul web del nostro sito www.unita.it., l’ultima fatica del 51enne scrittore romano, sequel di Quell'attimo di felicità, racconta di due ragazzi 23-24 anni, Nicco e Ciccio, mai usciti d’Italia che volano a New York perché il primo, il più strutturato e con un lavoro vero, vuol dire a una certa Ann che la settimana italiana di passione non era un’avventura ma vero amore. Ciccio è un tipo spudorato, cracca video e video giochi per campare, come minimo beve birra, è un casinista e i duetti tra i due regalano momenti divertenti. L’indirizzo della ragazza si rivelerà fasullo e da lì partirà l’avventura.Per la verità quando scrissiero adolescente io stesso. Negli anni 70 e 80 abitavo in via Fani (ero a scuola quando rapirono Moro), c’erano fazioni di destra e di sinistra, rischiavi di venire picchiato se eri vestito in un certo modo sia da una parte che dall’altra: volevo raccontare quella violenza negli anni 80 quando però in realtà non aveva più una connotazione politica.