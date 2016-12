Sopra il cielo della Mostra del cinema di Venezia volteggia un drappello di fantasmi: sono gli scrittori, superstar almeno al cinema. Mostri sacri come Leopardi e Pasolini, Camus e Roth, autori italiani di vaglia come Aldo Nove e altri che si sono affacciati da poco alla ribalta letteraria, pensiamo a Gioacchino Ciriaco e Marco Franzoso: è la letteratura che porta linfa alla settima arte, spunti, storie, creatività. Ma oltre ai romanzi “da vedere” sul grande schermo, quando saranno nelle sale in questo inizio di settembre troviamo in libreria storie nuove da leggere, con le quali ognuno di noi potrà “farsi” il proprio film personale: i titoli che gli editori propongono al rientro dalle vacanze. Ecco qua, allora, qualche suggerimento di lettura per affrontare con levità il ritorno al lavoro.Rimaniamo in ambito cinematografico con il primo libro che vi segnaliamo, ovverosia, (pagine 286, euro 18,00, Rizzoli) prima prova narrativa di Giorgio Diritti, regista, nonché sceneggiatore e montatore, che ha scelto nei suoi film -- di raccontare l'Italia nelle sue ferite e nei suoi sogni, navigando sulle pieghe della nostra Storia o illuminando vicende semplici e quotidiane fatte di coraggio e di debolezze. Ora, come fece quattro anni fa il “collega” Sorrentino, ha deciso di prendere una pausa dalle immagini, i suoi meravigliosi sguardi, e affrontare la sfida della scrittura.parte da L'Aquila, o meglio da quel che ne resta dopo il terremoto, ma soprattutto dopo cinque anni di nulla, niente soldi, nessuna volontà, nessuna ricostruzione. All'alba due ragazzi attraversano la città fantasma, un fondale ammuffito di un teatro demolito. Sono Carlo e Alice, e camminano per le vie deserte verso la stazione. Se ne vanno, perché la vita è altrove. Carlo farà il designer in un’azienda di biancheria intima in Romagna; non era ciò che sperava ma lo stipendio alto è la cosa più importante. Alice invece insegue un sogno: a Genova lavorerà con minori in difficoltà. Il loro amore è a un bivio e il futuro è ancora tutto da costruire.All'ombra delle Torri Gemelle, anzi della loro rumorosa assenza, ecco l'ultima prova letteraria di Thomas Pynchon, uno degli scrittori più misteriosi di America, schivo, paranoico, freak, autore di culto per i lettori appassionati del postmodernismo americano:è è il nono romanzo dell'o scrittore settantottenne, autore die di altri “miracoli” psichedelici su carta. Titolo originale:. Uscito negli Usa nel settembre 2013, sarà nelle librerie italiane a metà settembre per Einaudi Stile Libero Big (pagine 500, euro 20,00) con il titolo originale , nella traduzione di Massimo Bocchiola.Un romanzo ambientato interamente a New York scritto intorno alla voragine aperta nella storia americana, sull’emergere del Nuovo Ordine tecno-politico: “Il tardo capitalismo è un racket piramidale su scala globale”, scrive Pynchon strizzando l’occhio a Marx. Protagonista della storia è Maxime Tarnow, detective specializzata in frodi. Indagando su una società specializzata in servizi di sicurezza informatici e sul suo direttore, stravagante miliardario che si è arricchito con la bolla speculativa di fine millennio, Maxime si imbatte in una serie di delitti e in una società sotterranea fatta di spacciatori, nostalgici hitleriani, liberisti sfegatati, mafiosi russi, blogger, imprenditori. Un mondo tanto più vero e vicino a noi quanto più sembra solo il frutto della sfrenata fantasia del geniale Pynchon. Ma, attenzione,(in inglese è una metafora che indica una tecnologia così avanzata da risultare potenzialmente pericolosa per l'utilizzatore) più che una detective story, è un monito.Con, pubblicato nel 1952, Adelphi inizia la pubblicazione di alcuni dei migliori romanzi di Pierre Boileau e Thomas Narcejac. I due scrittori francesi si incontrarono alla fine degli anni Quaranta e presero quasi immediatamente la decisione che farà di loro una delle coppie più famose della letteratura francese, e non solo: quella di realizzare «qualcosa di radicalmente nuovo», inserendo «nel genere poliziesco i temi di quello fantastico».Si divisero accuratamente le parti nella scrittura: «Uno doveva occuparsi quasi unicamente della meccanica - spiegarono loro stessi -, l'altro doveva occuparsi dei personaggi indipendentemente dal primo». Lo scopo doveva infatti essere la creazione di un genere giallo capace di situarsi nello spazio intermedio tra la scuola dei duri all'americana, saldamente realistica e violenta, la detection a enigma inglese, e il classico noir francese ambientato dentro una malavita disperata e maledetta. Neicompaiono alcuni dei Leitmotiv della loro sterminata, formidabile produzione: l’ambientazione provinciale e piccolo-borghese, il realismo psicologico, la suspense - e soprattutto l’inversione dei ruoli: in un’autentica spirale di angoscia, l’assassino si trasforma in una vittima braccata dalla defunta. Boileau e Narcejac sono stati, per oltre quarant’anni, i campioni del romanzo poliziesco, e lo hanno profondamente rinnovato (, dalla quale Alfred Hitchcok trasseè una storia loro).Se ve li siete persi o eravate troppo piccoli per leggerli alla loro prima uscita, tornano in libreria tre esordi d'antan della recente letteratura italiana. Pubblicata nel 1996 da Mondadori, l'antologia di racconti di Niccolò Ammaniti,, è stata ristampata da Einaudi Stile Libero. I sei testi -- furono considerati pionieri della narrativa cannibale. Su un altro versante stilistico Carlo Lucarelli viaggia fin dal suo primo romanzo, Carta bianca, dove per la prima volta compare il commissario De Luca. Uscì da Sellerio nel 1990 e nel tempo ha guadagnato un'ottima tra lettori e critici. Lo ristampa Einaudi Stile Libero, dando inizio alla nuova edizione dell'intero ciclo del personaggio creato da Lucarelli nel suo libro d'esordio.Terzo e ultimo scrittore italiano, Emidio Clementi con il ritorno de L'ultimo dio, uscito da Fazi nel 2004 e ristampato da Playground nella tarda primavera di questo anno. Il romanzo è una storia storia vera, quella dell'autore, leader e voce dei Massimo Volume. Clementi, racconta come a metà degli anni Ottanta un giovane della provincia italiana, carico di disperazione prima ancora che arrabbiato, scelga di fuggire nel mondo, deciso a imbrogliare il destino assegnatogli.