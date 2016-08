Precedente Pagina 1 di 2 Successiva

Elio Germano che saluta ancora una volta i fotografi col pugno chiuso. Gruppi di studenti arrivati apposta al Lido. File di pubblico, applausi, fermento. Chi avrebbe immaginato che Leopardi riscuotesse tanto successo? Dev’essere nell’aria perché anche oltreoceano, dove loè stato tradotto di recente, le più importanti testate hanno gridato al capolavoro, al più grande genio dell’Ottocento. A ricordarcelo a noi, paese di smemorati, è sceso in concorso a Venezia,, attesissimo film di Mario Martone con Elio Germano nei panni del poeta di Recanati. Un Leopardi vitale e ribelle che lo stesso regista paragona, con una frase ad effetto, proprio ad un altro grande della nostra letteratura come Pasolini le cui gesta vedremo il 4 settembre nel film di Abel Ferrara, in una sorta di duello letterario a distanza.“Leopardi era un uomo libero – spiega Mario Martone – così come Pasolini che, seppure scriveva sul, era comunque un 'tollerato', diceva cose fuori dal coro e mai allineate. Anche se in epoche diverse entrambi hanno vissuto la stessa condizione”.