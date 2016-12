Venezia, ecco il nostro toto-Leone

6 settembre 2014 A - A

CLICCA QUI

I PREMI DI VENEZIA71

VENEZIA ORIZZONTI

A breve sapremo chi potrà ruggire di gioia e chi di rabbia o delusione a Venezia. Al via la cerimonia che assegne il Leone d’oro e gli altri premi. Come nella serata d’apertura officia la serata Luisa Ranieri. Su Twitter l'hashtag è #Venezia71.Leone d’Oro per il miglior film :Leone d’Argento per la migliore regia:Gran Premio della Giuria :Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschileCoppa Volpi per la migliore interpretazione femminilePremio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergentePremio per la migliore sceneggiaturaPremio Speciale della giuriaPremio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”Premio Orizzonti per il miglior filmPremio Orizzonti per la migliore regiaPremio Speciale della Giuria Orizzonti*** *** *** *** ***Al Lido e tra gli appassionati di cinema è tutto un sussurrare chi ha vinto e chi ha perso: non ci esimiamo certo dal gioco del toto-Leone (è un gioco, appunto) e vi riferiamo le nostre previsioni ricordando che non c’è nulla di certo e che potranno essere smentite dalle scelte dei giurati. Sono comunque indicazioni basate su fatti e impressioni, non giocate a caso.Radio3 della Rai e altre voci danno per possibile vincitore "" di Joshua Oppenheimer, il documentario sul genocidio degli oppositori (si va sul milione di assassinati cui vanno aggiunte le torture) in Indonesia nel 1965. Ha impressionato molto e tuttavia l’anno scorso ha vinto un documentario, il “Sacro Gra” di Franco Rosi e quindi, poiché riteniamo improbabile (ma non lo escludiamo affatto) che possano vincere due documentari per due anni di fila, scommetteremmo qualche euro in più perdi Wang Xiaoshuai, thriller cinese su una donna vedova e su un passato che torna.Quello che è considerato il più che onorevole secondo posto potrebbe prenderlo il messicanoper il suo “Birdman”, elogiatissimo film d’apertura del festival su un attore in declino che cerca il riscatto.è tornata a Venezia e questo ritorno significa qualcosa. Ha interpretato la madre che nutre il figlio appena nato a base di uno stretto regime vegano e lo esclude dal mondo in “Hungry Hearts” di Saverio Costanzo, tratto d un romanzo di Marco Franzoso. Se “Red Amnesia” non vincesse, una seria concorrente dell’attrice italiana è la protagonista del film cinese., il protagonista di “Birdman” di Inarritu, sembra il più papabile, ma in corsa insieme adel film “Loin des Hommes” di David Oelhoffen, tratto da un racconto di Camus su l’incontro forzato di due uomini, un francese e un presunto terrorista, nell’Algeria quando era sotto l’occupazione della Francia.Molti danno per papabile il russo 77enneper il suo film su un villaggio isolato: “The Postman White Nights” ("Il postino") è la versione inglese del titolo. Si è comunque aggiudicato il premio per il film più ambientalista conferito da Green Cross Italia e dalla città di Venezia.Dovrebbe ottenerlo l’originale svedeseper il suo film “A Pigeon sat on a Branch reflectin on Existence” (un piccione seduto su un ramo che riflette sull’esistenza) e ispirato a un dipinto di Brueghel il Veccchio.Ai giurati sarebbe piaciuto molto Anime nere diche – come riferiva Hollywood Party di Radio3, lo hanno rivisto rientrare al Lido: è il film su faide, ‘ndrangheta e ricerca d’altro girato in un paesi della Locride."Loin des Hommes" del francese David Oelhoffen dal racconto di Camus si è guadagnato la stima e il premio dei critici di cinema cattolici vincendo il loro premio, “Signis”.