Il professor Gianni Vattimo non è stato certo il primo a tirare in ballo il nazismo a capocchia, con iperboli offensive, oltre che per il destinatario (in questo caso lo Stato di Israele), per l’intelligenza stessa di chi le propone. E non sarà nemmeno l’ultimo. Quando si vuole gettare un’ombra negativa su qualcosa o qualcuno, il termine di paragone più ovvio, quasi un riflesso condizionato, è il Terzo Reich. O se preferite le Ss, le camere a gas, i campi di sterminio.E la rete è il terreno di coltura ideale per questo genere di assurdità. Lì vige quella che in gergo viene definita la «legge di Godwin» dal nome dell’avvocato americano che per primo la formulò, nel 1990, e che suona più o meno così: «Più si prolunga un dibattito online, più aumenta la probabilità di una comparazione con i nazisti o Hitler».L’etichetta viene attribuita generosamente a destra e a manca, dai politici populisti e xenofobi ai centri di prima accoglienza per gli immigrati, fino alle leggi che reprimono il consumo di bevande gassate. Ma qual era il vero volto di Adolf Hitler, e come si fa a distinguere l’originale dalle imitazioni o dalle controfigure farlocche? Un’utile guida è il libro di Ron Rosenbaum, Explaining Hitler (1998, uscito in traduzione italiana l’anno successivo per Mondadori con il titolo Il mistero Hitler . Alle origini del male): una rassegna delle teorie più o meno fantasiose che hanno tentato di spiegare la genesi e la natura del Führer.Del libro è appena uscita in America l’edizione riveduta e aggiornata, con una nuova postfazione dell’autore. Rosenbaum si sofferma sulle ultime reincarnazioni pop del dittatore, tra cui quella di Bruno Ganz nel film La caduta, che si lancia in una farneticante invettiva davanti allo stato maggiore del Reich. Una scena che è stata parodiata infinite volte su YouTube, con Hitler che di volta in volta sbraita per la caduta di Berlusconi, per la vittoria di Pisapia a Milano, ma anche per i difetti della nuova PlayStation o per la scarsità di Nutella. C’è perfino la metaparodia di un Führer imbestialito per le parodie della Caduta. Il diabolico ridotto al banale. Ma lo storico riconosce un merito a questi video satirici: banalizzano la banalizzazione, sono in qualche modo una caricatura della caricatura. Per esaltare l’effetto comico fanno leva proprio sull’eccezionalità del personaggio Hitler.