Giorgio Gaslini, uno dei principali jazzisti italiani, pianista e compositore, un artista che negli anni 60 e 70 affrontò con coraggio e audacia la sperimentazione dalla forte connotazione politica, è morto nella notte nell'ospedale a Borgo Val di Taro. Milanese, era nato nel 1929. Era stato ricoverato a seguito di una caduta un mese e mezzo fa che ha avuto delle complicazioni. Aveva composto anche musiche da film per Antonioni, Lizzani e Dario Argento, tra gli altri, ed espresso il suo pensiero musicale in forma di saggi.(Foto dal sito ufficiale www.giorgiogaslini.it: CLICCA QUI per il sito)Era un musicista di una cultura vasta, umanistica e attenta al sociale come all'arte. Come dicono di lui le note sul web, era infaticabile e prolifico. Al suo attivo vengono dati oltre novanta album, dirigeva orchestre, si avvicinò giovanissimo al jazz quando in Italia era sconosciuto e il fascismo ufficialmente lo bandiva. Ha spesso mescolato il genere con timbri di musica leggera e studiò con un gran signore della bacchetta della classica, Carlo Maria Giulini, tanto che tra le sue incisioni poteva vantare sia Schumann che l’amato Thelonious Monk.Per il cinema ha firmato pagine celebri: compose la colonna sonora de “La notte” (1961) di Michelangelo Antonioni. Nel 1975 uscì un caposaldo della filmografia di Dario Argento e dell’horror italiano, “Profondo rosso”, Gaslini e Maria Grazia Fontana composero le musiche che vennero eseguite dal gruppo dei Goblin e fu un successo notevole. Ma non vanno dimenticate incisioni come “Fabbrica occupata”, con Jean Luc Ponty, del 1973, e Jazz a confronto: Mario Schiano e Giorgio Gaslini del 1974.Da saggista e pensatore di musica e delle sue esperienze, lascia il volume Il tempo del musicista totale. Milano, Baldini Castoldi Dalai 2002.