"Ascoltare la musica che delucida / Col flauto sapiente alla cima delle cose / Il suono del colore in ciò che è". E' un passaggio del Silenzio delle sirene e rappresenta il percorso poetico di Jacqueline Risset, grande poetessa, critica letteraria, scomparsa oggi. Un intellettuale che ha segnato la cultura europea con i suoi versi ma anche con i suoi saggi e con il suo insegnamento nel Centro studi italo-francese e all'Università di Roma.Nata in Francia, a Besancon, Risset è stata una dantista di primo livello. Ha tradotto in francese la Divina Commedia e al poeta fiorentino ha dedicato alcuni tra i suoi saggi più importanti da Dante scrittore a Dante. Una vita. Nel corso della sua attività letteraria, che ha avuto l'Italia come punto di riferimento, ha partecipato attivamente all'esperienza delle avanguardie letterarie: è stata infatti membro della redazione di Tel Quel e attiva nel Gruppo 63.Jacqueline Risset ha trasmesso alla cultura europea la forza della letteratura, il coraggio della parola poetica e il suo impegno civile. In un'intervista all'Unità qualche anno fa alla domanda se ci fosse un futuro oltre il Novecento risposte così: "Se non stiamo assistendo all'Apocalisse finale, se il pianeta Terra non si dissolve o i fondamentalisti non ci riducono in schiavitù totale, credo che sì, c'è un futuro, si sentono i segni di un gusto, un desiderio di ribellione che sta rinascendo, e se rinasce allora la letteratura e la poesia si salvano, come è successo in ogni civiltà, che si misura del resto da cose come l'arte e la letteratura". Ai suoi lettori e al mondo della cultura suggeriva la forza di "una parola che in italiano non esiste: insoumission, che è più del contrario di sottomissione. Insubordinazione, forse". Parole così attuali da essere quasi un testamento. Risset ha scitto nel corso degli anni anche per l'Unità e ne è stata preziosa collaboratrice e amica.