Non sempre i nomi riescono a definire la natura intima della persona che li porta. La stessa cosa non si può dire per gli uragani che colpiscono la costa atlantica degli Stati Uniti: le tempeste che portano un nome femminile sono molto può intense e provocano più danni e morti di quelle maschili.Lo rivela uno studio svolto dalla University of Illinois e dell'Arizona State University. Per quale motivo? La ricerca sostiene che le persone tendano a sottovalutare l'uragano quando è femmina e di conseguenza a prendere meno precauzioni. Gli studiosi hanno esaminato i dati degli uragani e i numeri dei morti tra il 1950 e il 2012. Dei 47 più distruttivi, quelli con un nome femminile hanno causato 45 morti, contro 23 di quelli maschili.La ricerca ha tuttavia escluso Katrina e Audrey, tempeste estreme che avrebbero compromesso il modello. Adesso i meteorologi dovranno rivedere i metodi per definire gli uragani? Le autorità hanno chiamato le tempeste con nomi di genere femminile tra il 1953 e il 1979. In molti si chiedono se un'alternativa valida possa essere il ritorno al vecchio metodo di classificazione, attraverso l'uso di lettere dell'alfabeto.