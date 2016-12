30 aprile 2014 A - A

Oggi cosa sia la Terra dei Fuochi lo sanno tutti. Negli anni '80 no: Roberto Mancini, sostituto commissario di polizia, aveva raccolto un nutrito dossier consegnato alla Procura di Napoli sui veleni sparsi per le campagne della Campania infelix, quelli di cui parlerà, molti anni dopo, anche “Gomorra” di Saviano. Ma ha pagato un prezzo durissimo, un linfoma non-Hodgkin contro cui ha lottato per dodici anni. Che ieri lo ha spento.Incontrando la madre di Federico Aldrovandi il presidente del Senato Grasso ha ricordato l'altra polizia, quella che combatte l'illegalità a rischio della vita, e che ha cura della vita dei cittadini: “In queste ore è morto Roberto Mancini, poliziotto che con le sue indagini aveva anticipato il disastro della Terra dei fuochi e che ha combattuto fino all'ultimo con la leucemia, causata proprio dalle tante ispezioni e dai tanti sopralluoghi nelle discariche di rifiuti tossici e radioattivi. Gli applausi andrebbero dedicati a lui e a tutti quelli che ogni giorno si impegnano, tra mille difficoltà, per garantire la sicurezza nel pieno rispetto dei diritti”.“Apprendo con profondo dolore la notizia della scomparsa di Mancini – dice Pina Picierno – responsabile legalità e sud delPd - È anche grazie alle sue indagini sui traffici di rifiuti che è venuta alla luce la grave vicenda della Terra dei fuochi. Non si possono dimenticare le battaglie che hanno condotto Mancini o Liguori, vigile di Acerra scomparso pochi mesi fa, per riaffermare la legalità e restituire dignità a territori martoriati del nostro paese. Il governo e il Pd continueranno a prestare la massima attenzione nel contrasto ai reati ambientali e nella difesa dei cittadini che rischiano la salute nelle terre contaminate dai rifiuti tossici. A lui va il nostro commosso ricordo e ai suoi familiari affetto e vicinanza».La commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, guidata da Massimo Scalia, ha utilizzato le sue doti e le sue conoscenze sul disastro ambientale nelle campagne. Se il ministero dell'interno gli ha riconosciuto un indennizzo di 5.000 euro perché la sua malattia è dovuta a “causa di servizio”, la sua richiesta di un ulteriore indennizzo era stata rivolta alla Camera dei deputati che ancora non ha deciso: “Assicuro che la Camera saprà essere vicina come è giusto alla sua famiglia” ha detto la presidente Boldrini. A sostenerlo una petizione sul sito Change.org firmata da decine di migliaia di persone. Su quel sito la moglie ha scritto: “Spero che le sofferenze che Roberto ha dovuto sopportare per aver servito lo Stato contro le ecomafie in Campania non cadano nell’indifferenza delle istituzioni e dell’opinione pubblica e mi auguro che il suo ricordo possa servire da esempio per tutti coloro che non vogliono arrendersi a chi vuole avvelenare le nostre terre, le nostre vite”.Ad appoggiare la richiesta e il rammarico per il tempo perduto anche Ermete Realacci, presidente della commissione ambiente della Camera: “«Grazie a lui la lotta alle ecomafie ha fatto significativi passi avanti - aggiunge - ma proprio a causa dei veleni respirati durante indagini e sopralluoghi lo piangiamo. Con la sua scomparsa l'Italia perde un grande uomo al quale lo Stato finora non ha reso il giusto merito. Di più. Con il quale lo Stato è in debito”. E chiede i funerali di stato.Legambiente, che gli dedicherà il prossimo rapporto Ecomafia, ricorda: “Fu il primo ad accorgersi di cosa stava accadendo nella “terra dei fuochi”. Nel '95 consegnò alla procura di Napoli il risultato delle sue indagini in una nota informativa e se fosse stata presa in considerazione forse il disastro ambientale e umano che tutti conosciamo si sarebbe potuto evitare. Nella sua vita professionale Roberto si è sempre occupato di reati ambientali legati al ciclo di rifiuti. 15 anni di attività al servizio dello Stato che lo hanno esposto a gravissimi rischi. La lunga e costante esposizione con materiali tossici e scorie radioattive ha stroncato la sua volontà di consegnare alla giustizia i delinquenti che avvelenano l'ambiente e la vita delle persone”.