La Russia è passata dalle parole ai fatti, tagliando il gas all'Ucraina dopo il fallimento in nottata dei negoziati sul debito di Kiev, una mossa che mette a rischio le forniture di metano all'Europa e aggrava il più duro conflitto sul Vecchio continente dalla fine della Guerra Fredda.Le autorità filooccidentali di Kiev speravano di giungere a un accordo all'ultimo minuto ieri sera nella capitale ucraina, nella diatriba energetica che le oppone a Mosca, menter l'est è in balia di a una violenta insurrezione filorussa all'Est. Ma alla scadenza del suo ultimatum stamani alle otto italiane, il colosso russo del gas Gazprom ha annunciato che metterà in atto le sue minacce: fornirà l'Ucraina solo il gas pagato in anticipo. Gazprom inoltre ha avvertito Bruxelles di «possibili interruzioni» delle consegne di gas all'Unione europea se l'Ucraina preleverà dai tubi che attraversano il suo territorio il metano destinato al transito. Circa il 15% del gas consumato in Europa passa per l'Ucraina.Con la scadenza dell'ultimatum imposto a Kiev sul rimborso di 4,5 miliardi di dollari di debito, «Gazprom, in virtù del contratto in vigore, ha passato Naftogaz (la società ucraina) a un sistema di pagamento anticipato», si legge in un comunicato del gruppo russo. «Naftogaz riceve il suo gas in base ai volumi che paga. Nulla è stato pagato, perciò nulla» sarà consegnato, ha detto il portavoce di Gazprom, Sergei Kuprianov. Il governo di Kiev intanto ha detto che le consegne di gas russo verso l'Ucraina si sono già fermate. In parallelo è partita la guerra legale.Gazprom ha annunciato un ricorso alla corte arbitrale internazionale di Stoccolma per pretendere i 4,5 miliardi di dollari dovuti da Kiev. Mentre l'Ucraina ha chiesto, sempre alla corte di Stoccolma, la fissazione di un «prezzo equo» per il gas che importa da Mosca e sei miliardi di dollari che avrebbe indebitamente pagato nel 2010 a causa di un prezzo troppo elevato. In nottata i responsabili ucraina e gli europei hanno detto di sperare ancora in un compromesso per scongiurare questa guerra del gas, la terza dopo quelle del 2006 e del 2009, che avevano messo a rischio le forniture europee. A Bruxelles, la Commissione si è detta «convinta» che sia ancora possibile un'intesa tra Mosca e Kiev.