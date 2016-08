29 marzo 2014 A - A

E IL MONDO SPENSE LA LUCE

LO SPETTACOLO DEI MONUMENTI AL BUIO

È tutto pronto per l'evento mondiale Earth Hour-Ora della Terra con cui il Wwf farà sentire la propria voce insieme a milioni di cittadini del pianeta per agire in fretta contro il cambiamento climatico e garantire un futuro sostenibile alle generazioni future. Il movimento globale del Wwf, giunto alla sua ottava edizione, spegnerà 'simbolicamente' per un'ora le luci di monumenti, piazze ma anche abitazioni e aziende in ogni angolo del pianeta, unendo tanti piccoli gesti e comunità in una grande forza planetaria.In Italia, oggi, tantissime città celebreranno l'Earth Hour con eventi di piazza e con lo spegnimento alle 20,30 di importanti monumenti del nostro Paese. Nella Capitale si spegneranno la Cupola e la facciata della Basilica di San Pietro, il Palazzo senatorio al Campidoglio e il Fontanone al Gianicolo. A Milano si spegneranno: il Grattacielo Pirelli, il palazzo di Lombardia, palazzo Marino, il castello Sforzesco e le Torri Unicredit. A Napoli giù le luci in Piazza del Plebiscito e del Maschio Angioino. Il comune di Firenze organizzerà una serata di osservazione degli astri nel cielo. Bologna spegnerà Piazza Maggiore. A Venezia, invece, al buio Piazza San Marco, in Sicilia la Valle dei Templi, Urbino spegne Palazzo Ducale. Un'ora di buio anche per alcuni monumenti importanti della città di Parma come Palazzo Municipale, Palazzo del Governatore, Duc e Ponte De Gasperi. A Torino per un'ora spenta la Mole Antonelliana, a Bari il Teatro Margherita, la Basilica di Spoleto, a Trieste, Grado e Olbia il palazzo Municipale, a Genova la fontana di piazza De Ferrari, il Duomo di Ancona, a Campobasso il Castello Monforte.Palermo, infine, invita i cittadini a portare una candela da accendere quando saranno spente le luci del Teatro Massimo.Cosa succederebbe se tutti spegnessimo le luci contemporaneamente, almeno per un'ora? Il mondo forse respirerebbe un po' meglio. Da questa idea nasce l'Earth Hour, che coinvolge cittadini, istituzioni e imprese in azioni concrete per dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico. Il risparmio energetico infatti, ha come effetto minori emissioni di anidride carbonica, il principale dei gas serra.- Dalla prima edizione del 2007, che ha coinvolto la sola città di Sidney, la grande 'ola' di buio si è rapidamente propagata in ogni angolo del Pianeta, lasciando al buio piazze, strade e monumenti simbolo come il Colosseo, Piazza Navona, il Cristo Redentore di Rio, la Torre Eiffel, il Ponte sul Bosforo e tanti altri luoghi d'interesse, per manifestare insieme contro i cambiamenti climatici. L'iniziativa nasce in Australia, promossa dal gruppo ambientalista del Panda e dal Sydney Morning Herald, il più antico quotidiano d'Australia pubblicato ancora oggi. La prima Ora della Terra ha tagliato i consumi energetici di Sydney, durante quell'ora, dal 2,1% al 10,2%, con una partecipazione di circa 2,2 milioni di persone.Nel giro di tre anni l'Ora della Terra è letteralmente esplosa, grazie anche a una diffusione capillare via web e social network, e attraverso le varie edizioni ha coinvolto testimonial eccellenti come l'attrice Kate Blanchett, la top model Gisele Bundchen il regista Pedro Almodovar, la musicista Alanis Morisette, le squadre di calcio del Real Madrid e del Bayern Monaco, il premio Nobel per la pace Desmond Tutu, e in Italia i campioni di calcio Francesco Totti e Fabio Cannavaro ma anche la compianta scienziata premio Nobel Rita Levi Montalcini e lo stilista Giorgio Armani.Nel 2010 l'Ora della Terra ha 'spento' 1.200 tra i monumenti più famosi del pianeta, oltre alle sedi di istituzioni e imprese, le case e le scuole di più di 4500 grandi o piccole città in 128 Paesi, per una 'ola' di buio che attraverso tutti i fusi orari ha fatto letteralmente il giro del mondo. Una 'ola' di buio per le generazioni future - «Il cambiamento climatico evolve molto rapidamente e gli impatti sono sempre più seri e preoccupanti- sottolinea il Wwf - nel frattempo le azioni dei governi a livello nazionale e globale sono troppo lente e poco incisive, non al passo con un rischio che mette a repentaglio la Natura e la civiltà umana». Ora «dobbiamo mobilitarci tutti, fare la nostra parte e pretendere che i governi assumano la crisi del clima come priorità. Da un mondo basato sui combustibili fossili, è necessario approdare ad uno fondato su risparmio, efficienza e rinnovabili. Le giovani e le future generazioni hanno diritto a ricevere in eredità un mondo pieno di vita e che non sia condannato a cambiamenti climatici catastrofici».L'adesione all'Ora della terra è stata accolta anche dalla Durex, celebre azienda produttrice di profilattici, con la campagna "Meno tech, più sex". Quest'anno a sostenere il Wwf c'è anche Durex che, oltre alle luci, invita a spegnere anche tutti i dispositivi elettronici per «riscoprire il piacere di vivere completamente il proprio partner». #menotechpiusex, questo l'hashtag su Twitter, è l'invito che Durex lancia a tutti coloro che vogliono, almeno per un' ora, distogliere lo sguardo da schermi e tastiere, per ricominciare a riscoprire l'intimità con il proprio partner, spegnere la luce e accendere la passione. «La dedizione a smartphone, computer, tv e iPad - spiega Durex presentando l'iniziativa - influisce in maniera negativa e sempre più impattante sulle relazioni personali: chat, selfie, aggiornamento status, condivisioni di video sono i nuovi nemici della coppia».