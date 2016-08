La Nasa: fai un selfie per la Terra | FOTO

Precedente Pagina 1 di 2 Successiva

Se oggi vi trovate a passeggiare in un qualsiasi angolo della nostra Terra e avete con voi un telefonino dotato di fotocamera, potete partecipare anche voi a, l’iniziativa lanciata dalla Nasa per festeggiare la Giornata della Terra.Basta fare un autoscatto indicando in qualche modo il luogo in cui vi trovate: potete scriverlo sulla sabbia, fotografarvi davanti a un segnale stradale o semplicemente riprendervi con in mano il volantino che la Nasa stessa ha creato e che si può scaricare dal suo sito, dopo averci scritto sopra il nome del posto che vi sta ospitando. Poi si può postare tutto sui social network (Twitter, Instagram, Facebook, Google+ e Flickr) usando l’hashtagoppure può caricarla direttamente sulla pagine dell’evento Facebook. La Nasa raccoglierà le foto scattate per creare una nuova Blue Marble. Con questo nome ci si riferisce alla famosa foto scattata alla Terra nel 1972 dall’equipaggio dell’Apollo 17. In quella foto la Terra sembrava una biglia blu (Blue Marble). Questa volta, la Nasa vuole creare un mosaico unico della Blue Marble, vista dalla Terra e non dallo spazio, con le foto dei suoi abitanti.Anche questo è un modo per ricordarci quanto sia importante tenere il nostro Pianeta - la nostra casa - in buone condizioni. È importante soprattutto oggi, 22 aprile, perché oggi, come ogni anno da 44 anni, si festeggia la Giornata della Terra. Si calcola che oltre un miliardo di persone sparse in 190 Paesi del mondo prendano parte all’iniziativa. Cittadini che si mobilitano piantando alberi, pulendo i loro quartieri o semplicemente trascorrendo una giornata all'aria aperta.L'Earth Day è un’iniziativa nata in seguito al disastro ambientale del 1969, causato dalla fuoriuscita di petrolio dal pozzo della Union Oil in California. Il 22 aprile 1970, 20 milioni di cittadini americani si mobilitarono per una manifestazione a difesa della Terra. Nel tempo, la Giornata della Terra è divenuta un avvenimento educativo ed informativo.