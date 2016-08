2 maggio 2014 A - A

Finita la tregua soleggiata per buona parte delle regioni italiane, oggi un'intensa perturbazione porta piogge diffuse, rovesci e temporali sulle regioni settentrionali e poi su quelle centrali. I fenomeni risulteranno forti su Liguria, basso Piemonte, pianure del Nordest e al pomeriggio su Toscana, Lazio, Umbria e Marche.In gran parte soleggiato il Sud dove peggiorerà dal tardo pomeriggio sulla Campania. Domani un'ampia circolazione depressionaria si posizionerà sull'Italia portando precipitazioni diffuse e temporali su gran parte delle regioni del Centro e del Sud; pioverà maggiormente sulla Romagna, Marche, Abruzzo e settori tirrenici meridionali, tempo più asciutto su Alpi e estremi settori meridionali.Secondo Antonio Sanò, direttore e fondatore del portale, da domenica il tempo tenderà a migliorare gradualmente sia per l'allontanamento della depressione sia per l'aumento della pressione che garantirà per i primi giorni della prossima settimana un ampio soleggiamento e temperature gradualmente più miti.«Dalla mattina di oggi e per le prossime 18/30 ore - si legge in un comunicato - si prevedono sul Lazio precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Si rammenta, comunque, che per informazioni o richieste di intervento è possibile contattare la sala operativa dell' Ufficio Protezione Civile al numero verde 800854854».