5 aprile 2014 A - A

Torna a dominare il sereno nei prossimi giorni in Italia. Domani, domenica, al Nord sole prevalente su tutte le regioni pur con qualche nube specie su Alpi, Prealpi e Romagna, ma con basso rischio di pioggia. Qualche velatura a fine giornata. Temperature in ulteriore aumento, con le massime comprese tra 19 e 24 gradi.Venti deboli o moderati in prevalenza settentrionali specie nella prima parte della giornata. Mari fino a mossi al largo. Al Centro riecco il bel tempo seppur con residua nuvolosità sulle adriatiche specie al mattino, mentre nel pomeriggio non sono esclusi isolati acquazzoni o temporali sui massicci abruzzesi. Temperature in aumento, specie sulle tirreniche: massime comprese tra 17 e 22 gradi. Venti fino a moderati di tramontana o maestrale. Mari mossi specie al largo. Al Sud ancora instabile con piogge e temporali sparsi, specie tra Salento, Metaponto, Calabria e Sicilia orientale; più asciutto e con maggiori aperture su nord Campania, ovest Sicilia e Molise. Temperature in ulteriore calo eccetto che sulla Campania, con le massime tra 15 e 20 gradi. Venti sostenuti settentrionali, in parziale attenuazione. Mari mossi o molto mossi.Insomma, da domenica andrà attenuandosi l'ondata di maltempo: «spazio al bel tempo con i primi caldi fuori stagione», dice il meteorologo Francesco Nucera.La prima perturbazione di aprile, giunta nei giorni scorsi sull'Italia continuerà, a interessare le nostre regioni peninsulari, con fenomeni anche temporaleschi che andranno concentrandosi sempre più al Sud. Domenica la bassa pressione si posizionerà sullo Ionio e porterà ancora molte nubi ed acquazzoni irregolari su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e zone interne della Campania. Le temperature subiranno un ulteriore calo al Sud, mentre risulteranno stazionarie sul resto d'Italia, dove prevarrà il bel tempo.«Da lunedì arriverà l'alta pressione, che ci regalerà tra lunedì e mercoledì un breve periodo molto mite - prosegue Nucera -. Le temperature subiranno un aumento portandosi sopra le medie del periodo fino a 6/8 gradi».Martedì dovrebbe essere la giornata più calda. Su oltre il 70% delle località i 20 gradi saranno superati facilmente. Le temperature più alte si registreranno al Nord, con picchi di 25/26 gradi, fino a 23/25 nelle aree interne delle altre regioni. Saranno più fresche le coste. Mercoledì, poi, l'anticiclone e le temperature subiranno un ridimensionamento.«Le ondate di caldo non sono nuove in Primavera - conclude Nucera - e caratterizzano le stagioni di mezzo. La particolarità sta nel fatto che non solo che negli ultimi 15 anni prevalgono le Primavere con temperature sopra le medie, ma che le ondate di caldo, spesso e volentieri, hanno caratteristiche quasi estive».