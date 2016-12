15 aprile 2014 A - A

Mancano poche ore all'arrivo della «sciabolata» artica che scenderà in Italia portando maltempo sulle regioni adriatiche, sul Lazio meridionale e su gran parte del Sud.Piogge, temporali e un deciso calo termico, specie di giorno e anche di 6/7 gradi, saranno gli ingredienti di questo peggioramento di tipo invernale della primavera.Il sito Ilmeteo.it avverte che l'afflusso di aria fredda da Nord-Nordest continuerà fino a venerdì, portando sempre rovesci e temporali sulle regioni adriatiche e al Sud. Le temperature massime sulle coste adriatiche, che saranno sferzate da freddi venti orientali, non supereranno i 12 gradi e la neve tornerà a scendere sull'Appennino fin sopra i 900/1000 metri.Ma la Pasqua come sarà? Secondo Ilmeteo.it, dopo che la saccatura artica avrà lasciato l'Italia, dalla Francia ne arriverà un'altra che, tra venerdì e sabato farà peggiorare fortemente il tempo sul Piemonte, Liguria, coste toscane e Lombardia mentre a Pasqua tutto il Nord e parte del Centro sarà sotto la pioggia e i temporali.Migliorerà un pochino a Pasquetta.