Allerta maltempo, temporali e forte vento

Allerta della Protezione civile per temporali al nord-est e venti forti al centro, con criticità rossa (la maggiore su una scala di tre valori) sul Veneto occidentale e arancione sul restante Veneto e sul Friuli Venezia Giulia.L'avviso meteo prevede, già da oggi, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle regioni del Nord-est e sull'Emilia-Romagna, con quantitativi cumulati fino a puntualmente molto elevati in particolare sul triveneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.Dalla tarda mattinata di domani si prevedono venti forti occidentali, con rinforzi fino a burrasca, su Sardegna, Toscana e Lazio, con mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani criticità rossa per rischio idrogeologico sul Veneto occidentale.La criticità prevista è arancione per rischio idrogeologico sul restante Veneto e sul Friuli Venezia Giulia. La criticità prevista è invece gialla per rischio idraulico su Emilia Romagna settentrionale e sulla pianura della Lombardia, mentre per rischio idrogeologico sulle altre regioni settentrionali, su quelle centrali e sulla Sardegna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le Regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso, quindi, un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino di criticità consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it.Il Dipartimento ricorda che il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento stesso, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono invece gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l'evolversi della situazione.Una violenta grandinata e una bomba d'acqua si sono abbattute su Reggio Emilia nel pomeriggio. Diverse strade della città si sono allagate e nei pressi di un sottovaso ferroviario, dove si è formato un lago, è rimasto bloccato un automobilista di 46 anni assieme al figlio. È ancora chiuso al traffico il sottopassaggio ferroviario di via Makallè, dove sono in corso le operazioni di drenaggio dell'acqua che ha allagato le carreggiate stradali. Sono state momentaneamente chiuse via Monti e via Ruggero da Vezzano, in un quartiere residenziale, a causa della caduta di cavi elettrici. La carreggiata della rotatoria di Due Maestà, in coincidenza con la strada provinciale per Scandiano, è stata invasa da detriti e si sta provvedendo alla loro rimozione.