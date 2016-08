29 giugno 2014 A - A

La coda meno attiva della perturbazione attraverserà lunedì il Sud e la Sicilia, dove sarà nuvoloso ma con pochi locali scrosci possibili su bassa Campania, cosentino e Puglia centrale. Lo afferma il servizio Meteo.it di Epson. Al mattino ultimi locali rovesci sul Friuli Venezia Giulia, mentre si verificheranno ampie schiarite al Nordovest dove il cielo sarà limpido anche grazie ai venti.Tempo soleggiato anche lungo le coste della Toscana e del Lazio. Nel pomeriggio schiarite più diffuse al Sud, rischio di locali temporali sulle Prealpi centro orientali e sull'Appennino tra l'Emilia e il Molise: possibili sconfinamenti verso le vicine pianure e zone pedemontane del Triveneto e sulle coste del medio Adriatico, in serata però tutto si tranquillizza Affluirà aria più fresca e le temperature saranno in calo sull'alto Adriatico, al Sud e sulle Isole, con qualche nicchia sopra i 30 gradi sullo Ionio e in Puglia. Ventoso per venti occidentali, i venti più intensi soffieranno in Sardegna dove saranno a tratti forti.Martedì la perturbazione sarà già passata e diretta verso est, la giornata sarà nel complesso abbastanza soleggiata. Tempo splendido all'estremo Sud e sulle Isole, qualche passaggio nuvoloso (nubi medio alte) nel resto del Paese. Gli addensamenti nuvolosi più consistenti si verificheranno su Alpi, Prealpi e Appennino. Qualche locale e occasionale acquazzone pomeridiano sull'Appennino settentrionale.Temperature in aumento al Nordest al Centro, Campania e Sardegna e in generale comprese tra 25°C e 30°C. Anche mercoledì e giovedì giornate buone in gran parte del Paese: al Nord qualche passaggio nuvoloso, ma con pochi fenomeni limitati nelle zone alpine.La tendenza per il resto della settimana è ancora piuttosto incerta: una nuova perturbazione potrebbe raggiungere il Nord venerdì, ma la tempistica andrà confermata nei prossimi giorni Una nuova fiammata di caldo intenso, grazie all'espansione dell'Anticiclone Nordafricano, potrebbe riguardare gran parte del Centrosud a partire da giovedì. La zona più bollente sarà il Sud dove tra venerdì e domenica si potrebbero toccare i 40°C; picchi di 35-37°C al Centro. Clima più caldo anche al Nord ma si supereranno di poco i 30°C.