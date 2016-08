11 giugno 2014 A - A

Sono 29.274 le infrazioni ambientali accertate nel 2013, più di ottanta al giorno, più di tre l'ora. È decisamente poco rassicurante il quadro disegnato da «Ecomafia 2014», il dossier di Legambiente presentato stamane. In massima parte le infrazioni hanno riguardato il settore agroalimentare: il 25% del totale, con 9.540 reati, più del doppio dell'anno precedente (4.173); il 22% ha interessato la fauna, il 15% i rifiuti e il 14% il ciclo del cemento.Il fatturato ha sfiorato i 15 miliardi di euro «grazie al coinvolgimento di 321 clan che per i loro traffici hanno potuto contare spesso sull'aiuto di funzionari e dipendenti pubblici consenzienti o disonesti che hanno semplificato iter e processi autorizzativi in cambio di sostanziose mazzette».Il business ecocriminale ha segnato una lieve flessione (nel 2012 era pari a 16,7 miliardi), dovuta - secondo i ricercatori di Legambiente - al calo degli investimenti a rischio, passati da 7,7 a 6 miliardi, «in una sorta di spending review per cui diminuendo la spesa pubblica diminuiscono anche le occasioni di guadagno per le cosche». Rimane sostanzialmente invariato il business illegale dei rifiuti speciali, pari a 3,1 miliardi di euro, e il fatturato dell'abusivismo edilizio, stabile a 1,7 miliardi.Analizzando le tipologie di reato, «Ecomafia 2014» evidenzia un calo delle infrazioni rispetto al 2012 (-14%), frutto soprattutto della riduzione degli incendi, un aumento delle denunce (28.360, erano 28.132 l'anno precedente), il calo dei sequestri (7.764 nel 2013, 8.286 nel 2012), mentre il numero degli arresti rimane stabile a 160. Dal gennaio del 2013 ad aprile di quest'anno sono 21 le amministrazioni comunali sciolte per condizionamento mafioso. Aumentano i reati nel ciclo dei rifiuti, passati da 5.025 a 5.744, (+14,3%), con 6.971 denunce (+15,9%) e 90 arresti (+3,4%). Crescono anche i sequestri: 2.318 (+3,9%). Il 40% dei reati avviene nelle quattro regioni a tradizionale insediamento mafioso: Campania prima con 953 reati, il 17% del totale, seguita da Puglia, Calabria e Lombardia. Tra le province, prima è Napoli seguita da Roma, Reggio Calabria e Salerno.