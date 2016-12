GUARDA LA FOTOGALLERY

Tremila ciclisti urbani anche quest'anno hanno manifestato allegramente per le strade di Bologna pedalando a tema: "Le invasioni barbariche", il titolo della parata scelto per quest'anno. Della serie: invadiamo la città di allegria, fantasia, buon umore e, soprattutto, zero emissioni di co2.«Un modo giocoso per chiedere alla città di cambiare e di accogliere la primavera della mobilità, che dal nordeuropa ci mostra come vivere meglio e come organizzare gli spazi urbani», si legge in una nota dell'associazione.Ieri è stata la volta della quinta edizione della Bike pride parade: su due ruote bimbi, pedalanti e trasportati, famiglie, adulti, anziani, giovani e giovanissimi e anche cani.Dieci chilometri di corteo per le strade della citta, tra gli applausi di cittadini e turisti, culminati in una grande festa al Parco Lennon, alle porte della città.