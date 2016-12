Stampa Gb, la Roma vende: sfida Chelsea-Milan su Destro. Manchester Utd e Arsenal su Benatia

25 agosto 2014 A - A

Londra(Regno Unito), 25 ago. (LaPresse) - Si profila un duello tra Chelsea e Milan per Mattia Destro, l'attaccante della Roma in queste ore al centro di voci contrastanti sul suo futuro. Secondo il Daily Star nonostante l'arrivo di Diego Costa e Didier Drogba, Jose Mourinho vorrebbe un altro attaccante e avrebbe messo così gli occhi sul giovane giallorosso. La Roma valuta Destro non meno di 25 milioni e sul giocatore nei giorni scorsi si è fatto avanti anche il Milan che deve sostituire Mario Balotelli appena ceduto al Liverpool.