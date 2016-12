SCHEDA Alfredo Martini, 'padre' del ciclismo azzurro: una vita per la bicicletta

26 agosto 2014 A - A

Torino, 25 ago. (LaPresse) - Il mondo del ciclismo italiano piange Alfredo Martini. Un personaggio capace di scrivere pagine preziose nella storia delle due ruote non solo del nostro Paese, ma anche a livello internazionale. Toscano di Firenze, Martini ricoprì per 22 anni la carica di commissario tecnico della Nazionale, rimanendo anche nel periodo successivo una delle figure simbolo del movimento azzurro, quasi un 'padre'. Nato a Firenze il 18 febbraio 1921, la sua carriera inizia nelle categorie minori. Professionista dal 1941 al 1957, Martini raccolse successi al Giro dell'Appennino, al Giro del Piemonte, in tappe del Giro d'Italia e del Giro di Svizzera. Si distinse come compagno di squadra e confidente di Fausto Coppi.