Presentata partita per la pace in Vaticano, l'emozione di Zanetti: Conta il messaggio del Papa

Roma, 25 ago.(LaPresse) - Questa mattina, presso la Sala Marconi di Radio Vaticana, si è tenuta la presentazione della partita interreligiosa per la pace programmata per il prossimo primo settembre allo stadio Olimpico di Roma, il cui incasso sarà devoluto al sostegno di iniziative per l'istruzione di migliaia di ragazzi e bambini di Buenos Aires. Presente il vicepresidente ed ex capitano dell'Inter Javier Zanetti: "Insieme con Papa Francesco", ha detto, "abbiamo deciso di organizzare questa partita perché la pace è la cosa più importante del mondo ed è la cosa che più ci preoccupa. Questa è la conferenza stampa più importante della mia vita".