Inter, Medel: Felice di essere qui, pronto per giocare. Zanetti punto di riferimento

Milano, 25 ago. (LaPresse) - "Sono felice di essere qui, ho parlato solo con Pinilla che mi ha detto l'Inter è un club molto grande e che ha sempre vinto molto". Lo ha detto Gary Medel nel giorno della sua presentazione come nuovo centrocampista dell'Inter. "Si, ho fatto un grande Mondiale grazie alla squadra. La mia posizione preferita è centrocampista centrale ma per giocare va bene qualsiasi posizione", ha aggiunto il Pit Bull cileno. "Devo ringraziare tutto il club per lo sforzo fatto per portarmi qui, sono stato accolto molto bene da tutti i compagni", ha dichiarato ancora Medel. "Avevo altre offerte, ma io volevo venire solo all'Inter. Fisicamente sto molto bene, già ieri ho lavorato con il gruppo e sono pronto per giocare", ha detto ancora il forte mediano sudamericano.