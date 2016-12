Dall'estero, Juve su Podolski dell'Arsenal. Ma attenzione al Wolfsburg

25 agosto 2014 A - A

Parigi (Francia), 25 ago. (LaPresse) - Niente Juventus per Lukas Podolski, secondo quanto scrive l'Equipe l'attaccante tedesco sarebbe vicinissimo tornare in Bundesliga con il Wolfsburg. Legato all'Arsenal fino al 2016, il 29enne centravanti di origini polacche è stato negli ultimi giorni accostato ai bianconeri ma alla fine dovrebbe firmare un triennale con opzione per un quarto anno con il club della bassa Sassonia. Il Wolfsburg sarebbe pronto a pagare 12 milioni di euro per il campione del Mondo tedesco. Podolski vanta 116 presenze e 47 gol in nazionale.