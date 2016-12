Ciclismo azzurro in lutto, morto ex ct Alfredo Martini: aveva 93 anni

25 agosto 2014 A - A

Roma, 25 ago. (LaPresse) - E' morto Alfredo Martini, ex commissario tecnico della nazionale azzurra di ciclismo. Lo rende noto la Federazione ciclistica italiana. Professionista dal 1941 al 1957, aveva 93 anni. "Alfredo Martini ci ha lasciati un po' più soli alle 22.30", annuncia la Fci in una nota. "Si è spento nella sua abitazione a Sesto Fiorentino in modo 'naturale e senza grande sofferenza', come ha riferito Renato Di Rocco, presidente della Federazione Ciclistica Italiana che ha raccolto l'invito della famiglia di Alfredo a divulgare la notizia".