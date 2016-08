Cambiasso: Inter, meritavo miglior trattamento. In Italia con nessun altro club

25 agosto 2014 A - A

Milano, 25 ago. (LaPresse) - "Ancora non riesco a realizzarlo come un addio per i tifosi. Mi sento ancora in mezzo a loro, sento il loro calore per le strade e quindi non ho fatto nessuna lettera di ringraziamento. Sicuramente quello che avrei potuto chiedere o avrei meritato, almeno, sarebbe stato non dico saperlo 3-4 mesi prima. Sarebbe stato bello perché mi avrebbe dato la possibilità di avere più tempo per pensare". Esteban Cambiasso torna così sul suo addio all'Inter, squadra della quale ha vestito la maglia per dieci stagioni. "Il momento in cui l'ho capito - racconta l'argentino ai microfoni di Sky Sport - è stato quando ho parlato con Piero Ausilio, serenamente, un giorno prima della partita col Chievo. Magari se quella chiacchierata l'avessimo fatta una settimana prima - prosegue - avrei avuto questa possibilità, non penso sia chiedere troppo per quello che ho vissuto in questi 10 anni e nel modo in cui li ho vissuti perché non è solo giocare in una società, ma è come ho vissuto questa società. Credo di non essere capace di dare a nessun'altra società italiana nulla di quello che ho".