Calcio, stampa Gb: Manchester United stringe per Vidal, pronti 43 mln

Londra (Regno Unito), 26 ago. (LaPresse) - Nonostante l'imminente arrivo di Angel Di Maria dal Real Madrid, il Manchester United non molla la presa su Arturo Vidal. Il cileno, da sempre un 'pallino' del tecnico dei Red Devils Van Gaal, resta un obiettivo per il centrocampo, nonostante la Juventus abbia spiegato che il giocatore non partirà. Il club inglese è pronto all'assalto finale: secondo 'The Independent', la nuova proposta per i bianconeri è di 34 milioni di sterline, circa 43 milioni di euro. Le condizioni fisiche di Vidal, che prima dell'estate si è sottoposto ad intervento chirurgico al ginocchio destro, non fanno comunque dormire sonni completamente tranquilli allo United. Per questo il club di Old Trafford starebbe pensando di cautelarsi offrendo al cileno un contratto legato al numero di presenze, sullo stile di quello siglato da Michael Owen nel 2011. Nella trattativa potrebbe essere inserita una contropartita tecnica: il nome più gettonato è sempre quello del messicano Javier 'Chicharito' Hernandez.