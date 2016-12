25 agosto 2014 A - A

Madrid (Spagna), 25 ago. (LaPresse) - L'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, è stato squalificato per otto giornate dal giudice della Federcalcio spagnola. Il 'Cholo' è stato espulso nella gara di ritorno di Supercoppa di Spagna contro il Real per aver dato due 'buffetti' sul collo del quarto uomo. Simeone sconterà la sanzione in campionato: salterà gli incontri contro Rayo, Eibar, Real Madrid, Celta, Almería, Siviglia, Valencia e Espanyol.