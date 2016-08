Calcio, Premier League: City-Liverpool 3-1 sotto gli occhi di Balotelli

25 agosto 2014 A - A

Manchester (Regno Unito), 25 ago. (LaPresse) - Il Manchester City supera il Liverpool nel monday night valido per la seconda giornata di Premier League. All'Etihad Stadium la squadra di Pellegrini si è imposta per 3-1, trascinata da una doppietta di Stevan Jovetic. Il montenegrino ex Fiorentina sblocca il risultato al 41' approfittando di un errore difensivo dell'esordiente Moreno. Nella ripresa, firma il raddoppio per i Citizens al 10' su assist di Nasri. A fissare il tris per i campioni d'Inghilterra è il neoentrato 'Kun' Aguero al 24'. Ai Reds non basta l'autorete di Pablo Zabaleta al 38' e la presenza sulle tribune del nuovo acquisto Mario Balotelli, grande ex del City e fresco di firma con il club di Anfield. La squadra di Manchester resta così a punteggio pieno con 6 punti, agganciando Tottenham, Chelsea e Swansea. Il Liverpool resta fermo a 3.